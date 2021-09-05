據美媒引述美國疾控中心(CDC)資料報導，美國首例新冠死亡病例已由原來認定的2020年2月6日提前至2020年1月9日，提早了將近一個月。而且據其家屬表示，這名最新被確認為首例新冠病毒死亡病例，醫院方面的紀錄顯示，死者是一名婦女，死亡的原因是主動脈剝離，她過去也沒有中國大陸旅行史。而這個首例死亡的時間與中國官方公布大陸首例新冠死者死亡時間竟然很巧合是同一天。

美國《聖荷西信使新聞報》（San Jose Mercury News）報導說，最近有6個州(加州、阿拉巴馬州、喬治亞州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州和威斯康辛州）有6份死亡病例進行修改，醫院方面將死亡原因修正為與新冠病毒相關，而其中最早的死亡案例是被提前了數周到2020年1月9日。

在此之前，被認為最早的新冠病毒死亡病例是2020年2月6日，死者是一名聖荷西的婦女。而最新被認定可能是最早新冠病毒死亡案例是來自堪薩斯州萊文沃斯（Leavenworth）的一名婦女，她在死亡17個月後才被診斷為因感染新冠肺炎死亡。

美國首例新冠死亡病例已由原來認定的2020年2月6日提前至2020年1月9日，提早了將近一個月。此一死亡病例來自美國堪薩斯州，是一名婦女，其死因被官方統計中心修改為新冠病毒造成的冠狀動脈剝離。（圖／美聯社）

報導指出，目前由於隱私問題和新冠病毒大流行相關政策造成激烈的辯論，這些死亡背後的姓名、確切地點和情況暫時無法公開，這種情況讓很多專家感到非常沮喪。

報導稱，該病例有力地改寫了新冠病毒進入美國的時間線，因為萊文沃斯處在美國腹地，距離東西海岸較遠，且該病例此前無旅行史。

美國家衛生統計中心(NCHS)官員羅伯特．安德森 (Robert Anderson)表示，除非有充分的理由，否則認證機構通常不願意修改死亡證明。美國疾控中心目前已經將這些病例統計進官方資料中，加州大學柏克萊分校的傳染病專家約翰．史瓦茲伯格表示，當時因未沒有大流行，一些死亡病例被認為是一般感冒或流感，疫情追查也沒有針對病人是否去過中國或是與相關人接觸，不過如果當時有血採樣，仍可以對檢體做病毒篩檢。

史瓦茲伯格認為，新的死亡數據表明新冠病毒完全有可能早在12月甚至11月就已經在美國出現。因為這項疾病如果因感染而致死，時間通常約為3週。

報導說，現在確認了這名1月死者的死因與新冠病毒相關，但衛生統計機構仍有些不同的看法，有些專家認為，需要這些早期病例進行更深入的分析，例如要依據現有的證據，檢查6名早期死亡病例的病毒特徵，並確定毒株的來源是否有關聯性。

據大陸國家衛健委2020年1月23日通報，中國最早一例新冠死亡病例為一名61歲曾姓男子，他於北京時間1月9日23時13分去世，按美中部時間為1月9日9點13分，與美國首例新冠死亡病例布朗去世竟相當湊巧地在同一天。