北京證券交易所（簡稱京交所）5日針對上市規則、交易規則和會員管理規則公開徵求意見，起草「北京證券交易所股票上市規則（試行）」（徵求意見稿）、「北京證券交易所交易規則（試行）」（徵求意見稿）和「北京證券交易所會員管理規則（試行）」（徵求意見稿）。

新浪財經報導，京交所在上市規則公開徵求意見中提出，平移新三板精選層進入條件作為上市條件。新三板精選層進入條件經過一年多的實踐檢驗，其包容性、精準度和適應性受到市場各方普遍認可，為實現平穩過渡，京交所上市條件中各類指標及其具體數值，與精選層進入條件保持延續。

在新三板連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司，符合預計市值、財務標準等條件，經大陸證監會註冊，完成向不特定合格投資者公開發行後，公眾股東持股比例等達到相應要求的，可以在京交所上市。

京交所又指，考慮到中小企業股票估值特點，為了有效促進價格發現，京交所競價交易漲跌幅限制比例為前收盤價的正負30％，上市首日不設漲跌幅限制。此外，為促進盤中價格收斂，增強價格連續性，連續競價階段設置基準價格正負5％（或10個最小價格變動單位）的申報有效價格範圍。

另外，京交所明確交易監管要求，最近3個有成交的交易日以內收盤價漲跌幅偏離值累計達到正負40％的屬於異常波動，要公開交易資訊。