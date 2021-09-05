指揮中心4日針對國籍航空機師及家人群聚事件發送110萬封細胞簡訊，提醒足跡與確診者重疊民眾特別留意。（指揮中心提供）

機師新冠肺炎確診延燒，中央流行疫情指揮中心4日緊急發布110萬封細胞簡訊，但有不少民眾收到簡訊後十分驚訝和疑惑，不知道自己去了哪裡和確診者足跡重疊。資深媒體人黃創夏指出，這110萬封簡訊覆蓋了將近台灣人口的二十分之一，並忍不住直言，自律真的很重要。

針對中央發出的110萬封細胞簡訊向民眾示警，黃創夏今(5日)在臉書上表示，110萬除以 2300萬人等於0.048，相當於約二十分之一的人收到「示警」，他感嘆，「自律」真的很重要。同時，黃創夏也在另一篇貼文中指出，如果他們一再證明「無法自律」，被人民授權「執行他律」相關人員，鄉愿或輕忽就是錯誤。

網友們也在黃創夏的臉書上留言表示，「如果不能自律，就應該考慮他律，像是防疫旅館」、「經過一次三級警戒後，現在又來一次，看看這次口罩與社交距離的規矩實施後，會像之前擴散成那樣嗎！？」、「最強自律是人民，最該被自律的是把關，錯誤的要求對向，浪費擾民」。

此外，衛福部長陳時中表示，由於這次三例境外移入個案，一例已經驗出是Delta，另外兩例結果還沒出來，不過考量目前境外移入個案是Delta的比例很高，因此是以可能會造成社區感染的規格來辦理，不管是匡列、以前在匡列只會匡列一定時間的密切接觸者，這次是只要有接觸的就匡列，甚至接觸者的接觸者也匡列。

陳時中指出，這次可以收到細胞簡訊的時間拉得很長，從8月13日起到9月2日，將規格拉高，但他表示，並非收到簡訊都要去採檢，而是希望提高警覺，身體有症狀，或是任何心理的感覺等各種可能性，都可以提高警覺加強篩檢。