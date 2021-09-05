一個人能力再強也難免會有不完美的地方，這時就很需要聽取別人的意見，把自己不好或者做錯的部分改正，但有一些人卻十分固執，完全不在乎別人的想法。《搜狐命理專欄》近日發文指出，射手座、獅子座、天蠍座和雙子座的為人比較我行我素，很不喜歡接納別人的意見。

1、射手座

射手座熱愛自由，不喜歡受到拘束也很有主見，因此他們常常我行我素，不太願意聽取別人的意見，在他們自己眼裡看來，這是堅持做自己，但在別人的眼裡看來，他們就是過於自信，還不懂得顧及別人的感受；射手座總是認為自己是對的，不會為任何人改變自己，太過自負反而讓他們莫名吃了許多苦頭。

2、獅子座

獅子座性格強勢，還有一股與生俱來的自信，他們背負著強烈的責任感，同時也擁有很強烈的控制欲，常常認為自己的想法才是最正確的，希望大家都可以聽從他們的指揮；但獅子座有時候真的太過自負，經常會高估自己的實力，這樣我行我素且不願接納他人建議的個性，讓他們很容易遇到許多困難和磨難。

3、天蠍座

天蠍座一向特別有自信，總是以懷疑的眼光看待身旁的人，擔心他們做得不好或不會盡全力，此外天蠍座做任何事之前，都是優先考慮自己的利益，為人我行我素又極具控制欲，完全不在乎別人的想法和感受，因此他們根本就不會考慮其他人提出的意見，更不用說接受批評，這樣的個性讓大家都覺得他們很難相處。

4、雙子座

雙子座雖然也是個我行我素、不願意接受別人意見的星座，但他們在待人處事方面，比起前面3個星座都還要更加圓滑，即使他們的心中再怎麼不認同對方、不想和對方往來，但表面上都可以偽裝的非常完美，在大家面前保持彬彬有禮的一面，不過私底下他們還是會按照自己的心意行動，完全不會受到別人影響。