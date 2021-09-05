第13屆「卦山盃 」全國少棒青少棒錦標賽在八卦山棒球場登場 ，也是彰化縣內疫情降級後第一場全國賽事。（吳敏菁攝）

彰化八卦山棒球場使用長達36年，投入5800萬元整修，5日啟用迎來了第13屆「卦山盃」全國少棒青少棒錦標賽，也是縣內在疫情降級後第一個全國性的大型賽事，吸引全國各地好手，72個強棒校隊，總計1500名選手「強棒出擊」，再度召喚了棒球運動的熱情。

八卦山棒球場歷史悠久，硬體環境老舊、看台與牛棚年都久失修，紅土亦大量流失，且排水不良，下雨就積水。彰化縣政府積極向中央爭取經費，改善排水、紅土區、草皮區、看台、牛棚及廁所淋浴間，翻新夜間照明設備，滿足夜間比賽照明的需求。5日上午正式啟用，同時，也是2021第13屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽開球。

縣長王惠美表示，雙喜臨門，歡迎來自全國各地的棒球好手齊聚彰化，以球會友，彼此切磋，也感謝教育部體育署補助4640萬元、縣府自籌1160萬元，讓選手可以舒適地來練習，希望能提高球場的使用率。

王惠美也表示，縣內棒球運動蓬勃，縣府積極推動三級棒球發展，辦理「深耕基層棒球扎根培訓計畫」及「推動中小學社區學生棒球計畫」，並鼓勵民間企業贊助棒球運動，希望能夠讓選手從國小、國中、一直到高中都能夠有連續的訓練，讓大家都能夠有更好的佳績。

教育處表示，2021年第13屆「卦山盃」全國少棒青少棒錦標賽是縣內在疫情降級後第一個全國性的大型賽事，比賽場地除了在八卦山棒球場外，也分別在彰化市延和棒球場、永靖棒球場、員林棒壘球場、台中榮泉棒球場等舉行賽事。彰化縣有和美、線西、永靖國中和彰化藝術高中參加青少棒組；南郭、忠孝、線西、和東、東山、田中、培英及花壇等國小參加少棒組。