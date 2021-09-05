晶圓雙雄台積電、聯電上周表現亮眼，尤其上周五(3日)，台股全場都在看大哥、二哥表演，終場大漲197點，其中約有139點都來自這2檔的貢獻，根據統計，台積電股東人數較前一周減少3.9萬人，聯電股東人數也減少3.7萬人，網友認為，應該有不少散戶解套以及賺到價差就跑，至於未來走勢則是看法兩極，有的認為「散戶越縮 股價越噴」，也有的留言表示「周一崩崩 不要不信」。

自台積電傳出調漲代工價格以來，即吸引外資回頭，並調高目標價，連日來漲幅8%，站穩600元大關，上周收在620元，也來到近半年的新高，距離今年1月創下679元的歷史最高價僅剩59元的差距。根據集中保管結算所每周的統計，截至9月3日止，台積電股東人數為96萬5206人，較前一周減少3萬9869人，其中，持有零股的股東人數從前一周的58萬2090人減少至56萬0629人，持股1-5張的也由前一周的34萬3275人減少至326875人，顯示小股東人數是在減少中。

相較於台積電股價上漲8%，聯電股價自傳出台積電喊漲以來，漲幅近2成，也讓市場人士打趣說，受惠台積電漲價題材的反而是聯電，聯電3日收在當天的最高價70元，續創近21年新高，統計股東人數也呈現減少的現象，截至9月3日止，聯電股東人數為66萬4696，較前一周減少3萬7108人，其中，零股股東人數增加不到千人，但持股1-5張的也由前一周的38萬4857人減少至356590人。

對於台積電上周股價漲，但股東人數卻呈現減少現象，網友留言表示，「直接拉價收籌碼，散戶搶著賣啊」、「一堆解套就跑了」、「賺到價差就跑了」，看到散戶跑，有網友說「籌碼集中 台積和二哥要噴出啦」、「賣在起漲點解套，後續再追高當韭菜，再無限輪迴XD」，另外也有網友留言表示，「人家有賺錢就好，管別人什麼時候出....」、「都盤半年了 解套不賣還等啥時賣」、「法人洗碗 韭菜的復仇！」。