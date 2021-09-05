涉及立委集體收賄案的立委廖國棟、蘇震清、助理余學洋3人，因境管期限將屆滿，台北地院日前審理後，認為3人涉嫌重大，涉犯貪汙重罪，加上3人有豐厚人脈及資源，有逃亡之虞，有必要繼續境管，裁定3人延長限制出境、出海8月。

檢方指控，太流負責人李恆隆涉嫌透過公關業者郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。懷疑廖國棟涉嫌收賄790萬元、蘇震清收賄2580萬元，蘇的助理余學洋收賄124萬元。

台北地院今年1月間裁定廖國棟、蘇震清各以1000萬元交保，余學洋以150萬元交保，並對3人限制住居、出境、出海8月。由於3人境管期限陸續將在本月中旬、下旬到期，因此北院日前開庭審理。

廖國棟供稱，全案都是助理丁復華假藉他名義收錢，跟他無關，且證人均已詰問完畢，沒有湮滅事證可能，他也定期向派出所報到；加上因疫情侵襲，各國均邊境管制，他已67歲高齡，因病需定期回診治療，亦無逃亡海外之可能，認為沒有延長境管必要。

另蘇震清則稱，他受選民託付，沒在國外置產，家人均在國內，其政治生命及發展均在國內，不可能逃亡；余學洋律師稱，證人已交互詰問調查證據完畢，且有父親及妻小需照顧陪伴，並無逃亡國外動機及湮滅事證可能，沒必要延長境管。

但合議庭審酌，廖、蘇、余3人涉嫌重大，因涉犯貪汙重罪，有藉逃亡規避日後審判及執行程序可能性，加上3人分別是現任立委、助理，均有豐富人脈與資源，而有逃亡之虞，有繼續境管必要，裁定廖自9月15日起延長境管8月，另蘇、余2人自9月29日起延長境管8月。