號稱「史上最大銀行詐貸案」的潤寅案，一審重判潤寅集團負責人王音之徒刑28年，案經上訴，高院認為王涉犯重罪，裁定羈押，王日前以她曾因胃惡性腫瘤進行手術，怕腫瘤轉移，聲請保外就醫，但高院認為她涉犯重罪，有逃亡之虞，且不符保外就醫條件，裁定駁回。

檢察官指控，王女與丈夫楊文虎從2012到2019年，聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

王、楊利用集團旗下4家公司，以不實買賣合約、統一發票等文件向12家銀行申辦國內外應收帳款融資及外銷放款共470億964萬2849元。其中雖經陸續償還，但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月王、楊逃亡美國，之後美國逮捕2人遣返回台受審。台北地院依《銀行法》等罪將王女判刑28年，併科罰金6.5億；楊判刑26年，併科罰金6億。案經上訴，高院裁定羈押2人迄今。

王音之日前向高院聲請交保，指她因伊朗經濟制裁年年加重，致無法取得應收貨款，潤寅財務缺口持續擴大，最終無力償還，但資金均用於集團營運週轉，並無心懷不軌，2019年出境絕非規避偵審程序，沒有逃亡之虞。

王女並稱她2018年曾因胃惡性腫瘤進行手術，怕腫瘤轉移，身體因免疫系統下降，手、腳、關節及前胸、後背紅腫痛癢，且腸胃、肚子疼痛不已，暈眩症狀從未減緩，天天痛苦難耐，從去年3月8日返台至今年6月24日已在看守所內就診87次，盼能妥善治療，面對未來訴訟，維護她刑事防禦權。她認為有選擇看診醫院之權利，且獲得交保應屬基本人權，並保證訴訟期間一定隨傳隨到。

不過，合議庭認為，王女被遣返回台，加上涉犯重罪，有逃亡之虞，另看守所函覆王女所稱手、腳、關節及前胸、後背紅腫痛癢，醫院指為過敏性蕁麻疹，所方曾安排王腹部電腦斷層檢查，醫師認為王胃癌無復發跡象，建議定期追蹤，認為並無王擔心的惡性腫瘤轉移情形，至於王過敏性蕁麻疹等病症，所方可提供相當醫療，必要時亦可戒護外醫，並無《刑事訴訟法》保外就醫條件，裁定駁回。