基隆年約30歲田姓女子具毒品前科，2017年6月因缺錢花用，向男性友人佯稱介紹2名女子認識，事實上卻是自己喬裝，1人分飾3角，以願意性交、家有困難等語，詐騙約200萬元。基隆地院近日審結，依詐欺取財罪判田女有期徒刑10月。

判決指出，田女2017年6月6日向男性友人佯稱要介紹女子「陳筱珊」給他認識，但卻自行創設暱稱為「大珊」的LINE ID，冒稱是陳筱珊本人並和男子互加為好友，2人暢聊近半年時間，田女先後以家中經濟困難、願意性交易等說詞，向男子詐取金錢，前後總計88筆匯款紀錄。直到男子多次要求見面，田女才以陳筱珊名義，稱自己因酒駕要入監服刑，中斷聯繫。

同年11月某日，田女再次向男子表示，要介紹暱稱為「瑪麗亞」與他認識，事實上，又是自己另創帳號互加「LINE」、「微信」好友。田女以「瑪麗亞」名義，索討金錢花用，讓男子誤以為2人是情侶關係，先後匯款85次。直到某日男子發現自己付出皆未有回報，才驚覺有異，報警處理，事情曝光後，憤而提告。

檢警調查，田女向男子騙走199萬7200元，她得知事跡敗露，坦承所有犯行。基隆地院近日審結，法官審酌，雙方已於案件審理期間和解，田女也交付1萬元賠償金，依其犯後態、犯罪動機、目的、手段等情狀，處有期徒刑10月。

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