對於政府將讓高中生國中生開始打疫苗，全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，家長現在很矛盾，預期會先觀望一段時間後，再做出決定。她舉例，有個家長的小孩讀中部明星高中，之前非常關心學生何時可以打疫苗，但隨著一些人打疫苗出現副作用，這位家長現在陷入猶豫，不斷在詢問「學生到底適不適合打疫苗」？

彭淑燕說，站在家長團體的立場，這次不敢呼籲政府一定要給學生打疫苗，而是由家長自行評估後做決定。他要求政府提供更多國外學生施打疫苗產生副作用的數據，家長也要將小孩的狀況和醫生討論後，再決定要不要讓他們施打疫苗。