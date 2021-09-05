財政部19日開會討論利弊，在此前夕美國聯準會（Fed）與耶魯大學連袂日前發表報告主張，與穩定資產掛鉤的穩定幣（stablecoin），應跟商業銀行一樣受到嚴格監管，而且必須封殺未受嚴管的穩定幣，才能維持全球支付系統穩定。

在這份名為《馴服野貓穩定幣》（Taming the wildcat stablecoins）的報告，Fed與耶魯研究人員表示，穩定幣應由在聯邦存款保險公司（FDIC）投保的銀行發行，而且有政府公債作為擔保品。

不過人人可發行穩定幣，這類私人生產的貨幣令主管機關憂心忡忡。以泰達幣（Tether）為例，這個市值論第3大的加密通貨，除了與美元掛鉤，且有美元、國庫券等資產做抵押擔保。但調查發現泰達幣誇大美元擔保之後，紐約主管機關下達封殺禁令。

今年5月，聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）對穩定幣提出質疑，指其有違約之虞，進而破壞金融體系穩定。

報告作者指出，聯邦政府可將穩定幣轉換成等同於公共貨幣，方法包括將穩定幣納入投保FDIC銀行的管理範圍，或規定穩定幣須以美國公債一對一擔保，要不就是成為央行的儲備貨幣。

除讓穩定幣等同於公共貨幣之外，另一做法是導入央行數位貨幣（CBDC），利用課稅手段讓私人貨幣沒有生存空間。

察覺到有必要控管穩定幣風險的，並非只有美國政府。中國人民銀行副行長范一飛7月初接受美媒CNBC訪問提到，全球穩定幣恐給國際貨幣體系帶來威脅和挑戰。