拉出細長血便別以為只是痔瘡！一名40多歲女性近期因為腹脹、血便去照大腸鏡，竟發現有上百顆肉團塞滿腸道，醫師當場看傻眼，研判100%會轉為癌症，因此只好將腸道整段切除。

家醫科醫師歐瀚文在《醫師好辣》節目中指出，這名40多歲女性日前發現吃東西很容易飽，而且大便變細、還有一點點血，長期以來便便越來越細，一照大腸鏡才發現不得了，大腸內竟然長了一整串一百多顆、像葡萄一樣的息肉，嚇壞眾人。

醫師分析，這種通常都是家族性、遺傳性的息肉，而且癌化風險大，一般健檢，許多人都會發現一、兩顆息肉，正常一顆息肉可能0.5公分，但她除了有一百多顆，而且每顆都長到2-3公分大，因為癌化風險太大，最後100%都會變成癌症，因此建議整段腸道全部移除。

還有醫師表示，臨床上遇過整個家族都是從20歲開始就發現腸道內有大大小的息肉，如果放著不管，最後可能會一發不可收拾，所以醫生通常都會在癌化前建議移除，呼籲若有類似症狀，一定要趕快去照大腸鏡。

藝人金友莊也在節目中分享自己的經驗指出，因為出現嘔吐症狀，所以去做了檢查，強調現在都有無痛腸胃鏡，大家可以不用那麼害怕，最好及早檢查，自己確定腸胃健康、沒有息肉後才放下心來。