台灣基進立委陳柏惟罷免案，延至10月23日投票。為罷免陳柏惟而發起的刪Q總部，4日在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰總計6處公有零售市場展開掃街拜票。刪Q總部發言人Max今天(5日)指出，針對陳柏惟罷免案，傳民進黨地方做了一份民調，已經超過25趴的門檻；而刪Q總部之前所做的民調，距離門檻則差一點點，不過最近因疫情等關係，民眾的不滿很有可能會在陳柏惟身上發洩出來。

針對陳柏惟罷免案，刪Q總部發言人Max 5日在政論節目《新聞大白話》視訊連線表示，聽說民進黨地方有做了一份民調，已經超過25趴的門檻。而刪Q總部之前所做的民調，幾乎也已經快要到門檻了，最後一次民調是在6、7月做的，現在是9月，畢竟已經快兩個月了，所以不一定那麼準確。那時所做的民調是23、24趴，是差一點點。

Max接著表示，最近因為疫情的關係等等，對民進黨是不好的，而陳柏惟則是抱著民進黨大腿，反民進黨的情緒，這一波會不會在陳柏惟身上發洩出來？這是很有可能的。

Max指出，昨天早上，刪Q總部同時在6個選區的市場，開始掃街，其實民眾對罷免的支持度相對是高的，當然還是有反對的聲音，所以在這種情況下，他們還是要審慎樂觀，不能太過樂觀。即使他們自己內部傳出民調已經過門檻，但畢竟他們這邊所做的民調，就是差一點點。