KIMIKO（林睿君）是知名舞蹈老師，舞藝精湛的她，還是著名的美魔女代表，同時，KIMIKO在身材管理上也很有一套，42歲的她仍擁前凸後翹的完美身材曲線，而總是頂著一頭長髮的KIMIKO，近日則罕見剪掉秀髮，改頂耳下激短髮，新髮型獲得網友一片狂讚，直呼KIMIKO根本像大學生。

KIMIKO慶祝個人臉書的粉專突破70萬人數追蹤，她認為應該做些事情來紀念，便開始思考慶祝方式，於是KIMIKO就馬上聯絡髮型師要剪髮，由於KIMIKO沒有剪過極短髮，髮型師在剪髮前還再三確認，KIMIKO則豁達說：「不要想太多，反正我留很快」，笑說自己完全不留戀，而KIMIKO的髮量多到剪不完，還意外驚呆髮型師。

KIMIKO IG全文。（圖／取材自KIMIKO Instagram）

而新髮型曝光後，只見KIMIKO頂著齊瀏海和耳下短髮，俏麗模樣讓她忍不住發文直呼：「最短的一次（等等洗完頭還會再修剪一次）」，KIMIKO清新模樣獲得網一片好評，紛紛留言讚：「老師更年輕了～好適合妳唷超正」、「哇！沒看過老師這種造型，像大學生來著」、「老師短髮也好好看耶」、「小10歲啦」。

身為美魔女的KIMIKO，身材其實好到不科學，但KIMIKO卻曾遭酸民攻擊，留言嗆她「假奶」、「老阿姨假奶」，對此，KIMIKO則高EQ表示：「其實轉念一想，這也算是一種對年份40+（40多歲）規律運動身體的高度讚美吧」， KIMIKO也正面向酸民喊話：「如果還對我的身體存有任何疑問？其實非常歡迎大家來教室參觀本人，跟我面對面交流噢～」女神正面回擊獲得網一片狂讚。