彰化縣縣道139線路段景觀優美，也是有名的出事地段，疫情趨緩後，騎士再度活躍，許多大型重機車騎士衝衝衝，衝上山，追風競駛，還有「練技術」，彰化警察分局特別於假規劃日加強稽查取締，單單4日一天之內，就舉發車體改裝35件、無照和越級駕駛9件。

彰化警分局分析，縣道139線交通事故發生原因，主要是超速行駛和跨越雙黃線違規駛入來車道為大宗。彰化縣政府特別調降限速40公里，彰化縣警局交通隊也在139線19和22K路段，架設2支固定式測速照相桿， 1支位於20.1K處，今年4月6日啟用，已取締6624件，另1支20.99K處啟用2年多，統計近4個月來，也取締3697件，「戰果輝煌」背後，讓人為駕駛荷包失血遺憾「少人郎賺錢不易啊」，更為超速捏冷汗，「愛惜生命，更不要害到別人」，畢竟出事頻繁，真的要小心。

彰化139線道飆哥衝衝衝，警監重兵集結一天內取締44件。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139線道飆哥衝衝衝，警監重兵集結一天內取締44件。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

139線道原本是自行車天堂，被重機攻占後，機車改裝車輛相關設備，排氣管製造高分貝噪音，一天到晚轟轟隆隆，對周遭民眾生活環境安寧造成干擾，衍生民怨。

彰化139線道飆哥衝衝衝，警監重兵集結一天內取締44件。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局眼見疫情趨緩後，139線道違規再度活躍，9月4日彰化警分局長婁自強親自帶班執行，並會同彰化監理站副站長、股長等配合公路監理機關執行「警、監聯合稽查」，藉由專業任務分工，遏止危險駕車，現場攔查馬上舉發， 並佈置拖吊車一部，重大違規車輛當場拖吊離場，展現警方取締不法之決心。

彰化139線道飆哥衝衝衝，警監重兵集結一天內取締44件。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局表示，這次聯合稽查共舉發車體改裝35件、無照和越級駕駛共9件，將持續不定期規劃執行，再次呼籲民眾，違規改裝及危險駕駛易造成危害，且回廠檢驗費時又傷財，得不償失，切勿以身試法。