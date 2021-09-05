國內機車龍頭KYMCI光陽自今年3月正式推出iONEX 3.0之後，打鐵趁熱接續再發表全新的「尊榮換電」服務，以當前正夯的（專人）外送方式，為消費者提供送電到府的概念不僅前所未見，更引來市場熱議，正反兩極的意見攻防，吵得沸沸揚揚，在KYMCO光陽加速iONEX車能網佈建的此刻，急遽衝高iONEX的人氣與聲量。

而今（5）日正好是iONEX尊榮換電上線後的首個週末，位在新北中和區安和路上的授權經銷商-瀚陽據點，一上午就湧進不少人潮，原來是首批加入「尊榮換電」的車主，已等不及前來申辦換電服務相關作業及APP綁定教學。享受這項服務體驗的嚐鮮一族，來自不同年齡層及各行各業，甚至有車主攜家帶眷，將雙店面的全新據點擠得水洩不通。

iONEX尊榮換電上線後的首個週末，車主湧入中和瀚陽據點「尊榮換電」申辦換電服務相關作業及APP綁定教學。(圖/中時新聞網攝)

今年八月中才將騎了20年的光陽燃油車換掉的洪小姐，選擇i-One作為她人生第一部電動機車，吸引她的最大關鍵，在於「終身免月租費」。目前在學校任教的她，每天往返學校車程不到５分鐘，使用機車的機率相對偏低，若每月還要支付月租費，實在不划算。而光陽「499元終身免月租費」優惠推出後，讓她眼睛一亮，直呼：「賺很大！」

除了買到賺到，優雅輕巧的簡潔外型，更是她看到i-One實車後第一眼的感覺，令她相當心動，而且，i-One還有分期零利率，以每個月不到2000元即可輕鬆擁有；然而，最令洪小姐驚喜的，就是八月底正式上線的「尊榮換電」；她說：「其實當初買車時，並沒想到會有「專人換電」的創新服務，還享免費到年底，有夠貼心！」「等到iIONEX佈建到全台處處都能換電，我考慮騎著i-One去環島！」洪小姐笑著說。

機車使用機率不高，若每月還要支付月租費實在不划算，光陽「499元終身免月租費」優惠推出後讓洪小姐直呼：「賺很大！」(圖/中時新聞網攝)

另一位上班族陳先生，平日以光陽油車通勤，入手不久的iOne就成為他假日兜風玩樂的最佳夥伴；對電車頗有熱忱的他，更成立了iONEX同好群組，與車友們交流並分享各項資訊。陳先生喜愛四處趴趴走，經常po出自己騎車遊玩的景點，以實際經驗分享給車友，可說熱心又熱血，他也計畫等到未來車能網佈建愈來愈完整後，同好們一同揪團出遊。

別看i-One是iONEX 3.0最入門的車款，即使雙載它還是很有力，爬上「烘爐地」時速都能維持40km/h以上，同級油車還不見得有這樣的表現，陳先生大讚：「真的是很棒的體驗！」

另一位來自高雄的北漂族---熊小姐，日前換掉大學時購入、騎了14年的光陽機車，她說，「其實我原本對電動車的興趣並不高，因為經常在網路爬文，總覺得電車好像比較貴，哪知道試乘之後，車子真的很好騎，而且現在購買不僅省下了『499終身月租費』，尊榮換掉還免費到年底，實在很划算！」

目前從事行銷相關工作的熊小姐，對於美感特別敏銳，對於車子外型也比較care，她說：「i-One的外型很好看，很適合上班族女生，騎起來的感覺跟油車的落差不大，而且換電站剛好在住家附近，真的很方便！」

熊小姐笑著說，住家附近雖有換電站，但還是得繞一下路；有了「尊榮換電」服務後，「只要手機APP滑幾下，隔天就能滿電出門！」換電站恐怕也懶得去了！此外，這項服務對經常出差的她來說也很適合，回台北前APP滑一滑，到家後電池都有人幫忙換好換滿，覺得超酷！而對女性車主來說，電車電池重量並不算輕，有了專人換電，更讓人輕鬆許多。至於油車換電車是否增加平日養車支出？熊小姐說，她覺得兩者費用兩差不多，但電車的保養費相對更省。

從事行銷工作的熊小姐說：「i-One的外型好看，很適合上班族女生，騎起來跟油車的落差不大，而且換電站剛好在住家附近，真的很方便！」(圖/中時新聞網攝)

而今日的換電服務相關作業對中和瀚陽據點的黃經理而言，有點像是女兒回娘家的心情。身為傳統燃油機車二代的他，從小耳濡目染，對台灣滿街跑的機車，有一份特別的情感與熱忱，儘管如此，在累積超過25年的業內經驗，以及對局勢變化觀察後發覺，移動載具電氣化已是今後不可擋的趨勢，黃經理憑著對對光陽品牌的信心與瞭解，才決定加入iONEX經銷行列。

「光陽畢竟是創立超過半世紀的老店，更是國內機車龍頭，造車技術與經驗無話可說，因此，挹注大量資源在iONEX之下，讓iONEX系列電動車不論在科技應用、操作介面，或人體工學等各方面設計，都十分貼心到位，完全立足在使用者角度思考，而光陽強大完善的後勤支援，也能讓我更專心地服務客戶。」黃經理補充說。

累積超過25年資歷的黃經理瞭解移動載具電氣化已是不可擋的趨勢，憑著對對光陽品牌的信心與瞭解，讓他決定加入iONEX經銷行列。(圖/中時新聞網攝)

對於8/31正式上線的「尊榮換電服務」，的確有許多車主上門詢問，黃經理強調，「尊榮換電」只是提供車主更便利的另一選擇，申請無需費用，使用時才付費，而且，只要是IONEX 3.0車主，都能享受這種「尊榮換電」免費到年底。

針對9月旺季特別加碼補助，光陽日前也祭出i-One最低價46000元起，S7最高補助35000元超殺優惠，黃經理說，自從iONEX 3.0推出幾款新車型，詢問電話就沒斷過；像是i-One適合都會區騎乘，老少咸宜，從剛考上駕照的年輕人到70幾歲車主都有，但大部份仍以上班族為主，至於S7則偏年輕族群，男性居多，建議車主可視用車習慣來選車。

以i-One換電版來說，訂價66800元，光陽補助4800元，如果是新北市加上工業局針對汰舊換新（96年6月30日之前購買）再補助13000元，算起來買一台i-One換電版，不到5萬；至於S7則現折6500 元，S7R現折8000元，若加上新北汰舊換新，無論S7或S7R，均再補助19000元，年底前換車相當划算。

光陽針對9月旺季特別加碼補助， 以i-One換電版來說，訂價66,800元，光陽補助4,800元，新北市加上工業局針對汰舊換新再補助13,000元，買一台i-One換電版免5萬。(圖/中時新聞網攝)

與會的KYMCO光陽高層表示，儘管推動尊榮換電服務，但建置iONEX換電站的速度並未放緩，半年時間已建立近500座換電站，並以一日4站的速度迅速增加中，展現品牌電力全開的決心。