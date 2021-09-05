樂天桃猿陳冠宇4日先發對戰富邦悍將，首局就挨2發全壘打，之後回穩，最終繳出5.1局失3分無關勝負成績，他坦言挨轟的球都是失投球，自己必須要再修正錯誤、提升揮空率，也希望自己新練的變速指叉球能夠更上手。

陳冠宇昨天第2度先發，首局先被高國麟敲出2分炮，接下來面對林益全再度挨轟，林益全達成生涯200轟，今天賽前談到昨天的首局狀況，他坦言2支全壘打都是失投球被掌握，「這真的沒話講，投出壞球後必須要更冷靜去投球才行。先發跟中繼還是有不同的投球方式，要更大膽的攻擊好球帶。」

連2場先發出賽都有挨轟紀錄，陳冠宇表示，會再跟投手教練討論是否要做球種上的改變，也要減少失投率。雖然昨天挨轟，但他也對葉竹軒投出中職首次三振，他表示，自己不會去追求三振，「之前有新練指叉變速球，這幾天有把它拿出來用，搭配sinker，感覺可以更好。」

陳冠宇指出，自己本來就會投指叉球，這顆球算是原本球種的延伸，「握法差不多，就是讓球的落差再大一點，自己不會強求三振，但就是希望提高揮空率。」

昨天被林益全敲全壘打後，總教練曾豪駒上場要求檢查球棒，陳冠宇笑說感謝教練「拐氣」，讓他有更多喘息空間，「感謝總ㄟ 上來拐氣一下，雖然只有幾分鐘，但讓我心情上能調整一下、有更多空間思考，因為短時間要忘掉很難，多虧那1、2分鐘相當關鍵。」