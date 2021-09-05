美國就業成長減弱，物價及勞工薪資卻持續飆高，令外界擔憂美國陷入通貨停滯，也讓聯準會購債計畫退場時機生變。

美國上周公布8月非農就業人口增加23.5萬人，足足比華爾街預期增幅少了50萬人。然而，過去2周以來原油價格暴漲13％，連帶推動消費者物價上漲，令不少人想起1970年代通貨停滯的情景。當年美國物價漲翻天、失業率飆高，導致經濟成長減速，股市也一蹶不振。

聯準會主席鮑爾一再避免使用「通貨停滯」來形容經濟現況，並強調短期內物價飆漲只是暫時現象，而就業成長減速也是近日新冠肺炎變種病毒造成的暫時現象。但仍有經濟學家認為，假設疫情長期持續下去，聯準會口中的暫時現象恐將成為常態。

安聯首席經濟顧問艾爾艾里安（Mohamed El-Erian）表示：「有些人將矛頭指向Delta變種病毒，有些人則認為是勞工市場運作不當使企業徵不到適當人才。」但無論如何，聯準會每月1200億美元的購債計畫短期內恐怕無法退場。