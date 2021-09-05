雖然台灣疫情逐漸趨緩，不過疫苗議題仍是國內最熱門的議題，且疫苗採購與施打順序等議題，也都一再引起執政黨與在野黨政治攻防與討論。跟輿情網站《聲量看政治》對近4個月的社群聲量分析顯示，BNT疫苗的聲量最高，占各廠牌疫苗聲量總和的37.7%，而BNT的聲量居高不下，則和其採購過程中的紛擾，以及在野黨不斷要求國際疫苗來台有關。

《聲量看政治》今(5日)在臉書上指出，5月10日至今，近4個月的即時新聞社群聲量分析顯示，BNT、莫德納、AZ、高端、嬌生、科興與國藥等7個廠牌COVID-19疫苗在台灣的聲量當中，以BNT比例最高，占7個廠牌的37.7%；其次是莫德納占27.67%，第三名AZ占13.55%，高端第四占13.23%，台灣沒有的嬌生為，占7.41%，而大陸的科興與國藥則較無討論，分別只占0.35%和0.07%。

《聲量看政治》發現，自本土疫情爆發以來，BNT的聲量在台灣遲遲居高不下，包括國民黨、民眾黨等在野黨不斷訴求要國際疫苗來台，而近期透過民間單位與政府共同合作，BNT疫苗終於陸續抵台，同時BNT採購過程中的紛擾不斷，聲量最高。

《聲量看政治》分析，莫德納一度是台灣詢問度最高的疫苗，而貨源相對充足的AZ疫苗，則因為各種政治與謠言因素，在台普及的過程聲量呈現頗為曲折，之後因為包括國民黨政治人物也開始紛紛施打AZ，質疑聲量逐漸趨緩；而在研發與投入施打過程中充滿話題的本土疫苗高端，在聲量上則沒有BNT、莫德納、AZ來的高。此外，嬌生在台灣暫時沒有供貨，但部分台灣民眾有透過旅遊泡泡與出國施打的方式，施打嬌生疫苗在台灣討論度不高。