蘇揆否認農委會要換人

行政院長蘇貞昌4日要陳吉仲多聽潘孟安的意見，更直言「以後要換他做了」，今（5日）說陳吉仲做得很好，自己也不會讓陳離開。國民黨立委賴士葆認為，這絕對不是無心之過或是講錯話，應該是心有所屬，突然講出來，然後趕快收回。徐巧芯也指出，全國媒體都有在錄影，他這樣匪夷所思。

行政院長蘇貞昌4日南下屏東視察台糖養豬場改建狀況，期間因對台糖做法頗有微詞，氣氛一度緊張，不料他話鋒一轉，要陪同的農委會主委陳吉仲多聽屏東縣長潘孟安的意見，更直言「以後要換他做了」，潘則尷尬不已頻求饒。

蘇貞昌此舉引發外界質疑要撤換陳吉仲的聯想，不過蘇貞昌今（5日）在台南市長黃偉哲及多位綠委陪同下，視察台南市廚餘高速發酵廠。面對記者詢問是否有要讓潘孟安接任農委會主委，蘇貞昌強調，自己沒有點名潘孟安接任該職務，且陳吉仲做得很好，自己也不會讓陳離開。

對此，國民黨立委賴士葆認為，這絕對不是無心之過或是講錯話，應該是心有所屬，突然講出來，然後趕快收回。國民黨台北市議員徐巧芯也指出，全國媒體都有在錄影，他這樣匪夷所思。