國民黨主席選舉剩下不到1個月，角逐黨主席的前新北市長朱立倫，5日私下拜訪苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人，2人也表態支持朱立倫，徐耀昌指出，希望能讓社會大眾知道國民黨很努力、腳踏實地，為台灣做各種行政措施，要選出有擔當、有能力，未來有期待有希望的領導人。

徐耀昌表示，朱立倫在擔任新北市長任內奠定良好的基礎，使現任新北市長侯友宜有更大揮灑空間，而國民黨一定要藍天再現，下屆黨主席非朱立倫不可。

徐耀昌也請託在場者，要團結、和諧，讓台灣人看到國民黨的未來，不光要選好的領導人，更要讓社會大眾知道國民黨很努力為台灣在做各種行政措施。

徐耀昌說，要有擔當、有能量，要選出讓大家有期待、有希望的領導人。鍾東錦也說，「票絕對不能分散」，黨主席一定要有足夠的票領導國民黨，在台灣的社會站起來，「讓民進黨不敢看衰國民黨」，他也以議長的身分，全力支持朱立倫。