謝佳見在《臨界之地》寫真書呈現不同人生時期的自己。（藝和創藝提供）

謝佳見2013年頂著「大馬影帝」頭銜來台發展，隔年就以《16個夏天》入圍金鐘獎男配角獎，最近又進入金鐘、金馬熱季，他接受專訪時感嘆：「當初來台灣就是想主攻金鐘、金馬獎，也真的很快就入圍、達到目的，但後來走偏了」，坦言這幾年「走歪、跑錯跑道」，沒有交出令自己滿意的成績，已經多年沒有作品可以入圍，讓他非常沮喪，「大馬影帝就莫名其妙沒了、被遺忘了。我好像離獎項愈來愈遠，但這樣不行，走偏的路要趕快再校正回來」。

《16個夏天》中的「暗黑俊傑」曾讓謝佳見在台灣一鳴驚人，演技被肯定，創造高收視的華劇《我的寶貝四千金》將他人氣推上高峰，但戲路卻也似乎就此定型、往偶像劇路線走去，「與我原先設定的目標愈來愈遠；這有得有失，也是人生的養分，從中看到不一樣的東西，也有機會審思自己」。金鐘56上周才剛揭曉入圍名單，「有一點羨慕大家，期待自己有一天也可以再度入圍！不知道還要等多久，但我會努力！」

謝佳見說，這幾年可能因為緣分或時機不對，好的戲對他來說可遇不可求，已經42歲的他，期待未來能多接演職人劇，很希望公視人生劇展、學生劇展想找演員都可以找他嘗試，「我不會要求片酬、能夠看到演技的層次、有所表現的作品，對我來說比較重要！」

謝佳見日前為宣傳寫真書受訪，坦言自己演藝之路「走偏了」。（王英豪攝；服裝提供：Berluti）

謝佳見日前為宣傳寫真書受訪，坦言自己演藝之路「走偏了」。（王英豪攝；服裝提供：Berluti）

「偶像劇也該讓別人演了！我真的要轉型、要讓大家看到可以發揮演技的作品，而不只是很表面的東西」。但他也不敢把話說死，笑說並非就此不演偶像劇了，「該賺錢還是要賺，畢竟我還想要買房子！」強調演員仍是最喜歡的工作，如果能有演出的機會、又是喜歡的戲，那會是很幸福的事，更希望能一直演到老！

謝佳見日前為宣傳寫真書受訪，坦言自己演藝之路「走偏了」。（王英豪攝；服裝提供：Berluti）

謝佳見在《臨界之地》寫真書呈現不同人生時期的自己。（藝和創藝提供）

身為馬來西亞連鎖超市少東、身家破百億，謝佳見雖然有個富爸爸，爸爸也從沒放棄說服他回去接管事業，「但我不敢想，如果去想，我對演藝事業就會退縮，就會有『有沒有成功沒關係，反正最後會回去』的想法跑出來，一旦給自己這樣的退路就會沒衝勁、無法往前衝！」他坦言去年底爸爸又要他回去接管飯店事業，他也真的動搖 ，因當時在台灣沒有戲劇演出機會、沒有努力目標，一度猶豫是否該回去，「但這念頭沒有維持太久就被我打掉了，因為再想下去，真的會讓你放棄、無法繼續前進，如果這種念頭傳到宇宙去，祂就不會給你演戲的機會；我相信這個，因為我是真的想繼續等待機會、努力演出好的代表作！」

除了對演藝作品有高度期許，謝佳見最近也出了第二本寫真書《臨界之地》，他說，一年多前開始學人類圖，於是開始回想從小到大的整段人生，發現自己一直在錯誤中學習、一直碰撞，以前曾想把自己的成長過程拍成電影，「現在還沒機會拍電影，先出本類似的書，呈現從小到大的碰撞過程，我是如何尋找自己的伊甸園、找到我該是什麼樣子」，他說，這不同於一般寫真書，「建議讀者可以當成幾米繪本故事書的概念來看，有照片、有插畫、有文字，從我童年黑暗時期到青春期、大學時期、進入社會各階段不同樣貌的自己，所以書名才叫《臨界之地》」。