柏林愛樂將實體唱片和虛擬雲端檔案結合，除了一般的CD、藍光影音，透過一組「下載碼」，可至官網下載無壓縮音質檔案，在車上或用手機以下載的雲端無壓縮音質檔案，多種播放模式，再度創造全新可能。（牛耳藝術提供）

各行各業都在做虛實整合，唱片業也不例外，全球頂尖的柏林愛樂樂團，將實體唱片和數位檔案結合，打造全新精裝錄音，除了實體唱片，另附一組下載碼，高品質錄音可直接在雲端下載，方便在不同介面聆聽，同時還有「數位音樂廳七日券」，可免費欣賞數位音樂廳上的演出錄影及訪談。

柏林愛樂大提琴首席曼寧格表示，樂團128位團員各司其職，參與、決定了製作過程，「我們為親近的人們創造出特別的東西，花這麼多的努力是值得的，大眾會想要收藏作為永久紀念，包括數位存取，加上高品質聆聽，視聽的雙重饗宴，還有別冊和美麗的包裝，聚集一切，這也是我們與眾不同之處。」

錄音製作人克里斯多福．法蘭克表示，樂團想做到在錄製和播送時，盡可能呈現最佳聲音，「每首演出都不盡相同，樂器的擺放方式也必須納入考量，才能讓聽眾從音響中聽見、體會柏林愛樂廳的聲響。我們所做的一切都是帶著一種要從典藏錄音中創造出藝術品的精神。」

柏林愛樂是百年老團，2005年首度來台演出，至今為止共來台演出5次。2011年之所以成立數位音樂廳，正是來自2005年台灣行，當時上萬名樂迷因買不到票， 坐在台北兩廳院廣場欣賞轉播，讓樂團大受感動，開始思考如何讓音樂廳外的觀眾，也能聽見柏林愛樂。

在疫情延燒的現今，透過數位轉播，表演節目不需停演，觀眾仍可在家欣賞演出，現在又將實體唱片和虛擬雲端檔案結合，除了一般的CD、藍光影音，透過一組「下載碼」，可至官網下載無壓縮音質檔案，在車上或用手機以下載的雲端無壓縮音質檔案，多種播放模式，再度創造全新可能。

首波推出的專輯包括佩特連科與柏林愛樂、馬勒交響曲全集、布魯克納交響曲全集等。