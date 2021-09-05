對於239名機組員入住集中檢疫所時，在防疫專車想上廁所，竟然收到紙尿片，陳時中回應是以防萬一，不是規定一定要用。前民進黨立委郭正亮稱，怎會想到尿布，「我也想不通」，比尿布重要的事多得很。

近期機組員傳出群聚現象，該航空公司到過芝加哥站的機組員全部匡列283人，其中239人入住集中檢疫所。針對發尿布的部分，陳時中說，目前沒有規定不能上廁所，但發相關的衛生用品預防如果塞車時，以防路途遙遠、沒有休息站等，就跟過年一樣要回南部會準備尿布起來以防萬一使用，不是規定一定要這樣用。

前民進黨立委郭正亮稱，尿布有沒有需要也是打問號，台灣這麼小，幾個小時一定到防疫旅館，「怎會想到尿布，我也想不通」，比尿布重要的事多得很。

郭正亮今（5）日在政論節目《新聞大白話》表示，在越南Delta已經是主流病毒，航空業機組員一率隔離14天，一率打第三劑。可是台灣不敢隔離14天。他推測這是經濟部給的壓力，因為台灣半導體供應鏈都是靠貨機，如果一率14天，對經濟的衝擊沒有人能夠評估，這很明顯就是經濟和防疫衝突。

郭正亮認為，國際機場就只有一個，怎會連這都守不住？台灣如果想的都是半導體，就卡住了，不知道未來防疫怎麼辦。因為5+9就讓他回去了，真正隔離只有5天，9天在家裡。但這個現象很麻煩，這3位機師都是打完兩劑，自主健康管理有什麼辦法落實？

郭正亮指出，經濟損失估計要趕快做，萬一回到過去狀況，有必要對機組員做長時間管理，如何落實？除了在防疫旅館待滿14天，回到家能有效管制嗎？不可能。

他直言，這次機師個人違規活動，倒不是5+9或是7+7有沒有道理，問題是「不遵守」，也想不到有甚麼方法強制落實，難道叫里幹事每天盯著？要叫他戴GPS？想不出方法，唯一方法就是放在防疫旅館。

他強調，有時也不能怪個別機組員，因為按照5+9就回家，不經意就傳染給家人，家人還在上學或買菜，機組員沒有違規，可是就傳出去了。未來病毒可能都如此，症狀不明顯，CT值這麼高，很多都是無症狀，若傳染到身體比較虛的人就會變成重症。但如果無法落實居家管理，坦白說就沒有資格來說5+9或是7+7。