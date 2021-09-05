今天清晨波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗抵達，下午政府透過COVAX機制採購的AZ疫苗也有41萬劑到貨。蔡英文總統呼籲符合資格、還沒有接種疫苗的民眾盡快登記接種。這幾天很多人擔心國內疫情出現破口，她也請民眾收到疫情警示簡訊別驚慌，如果出現症狀就去篩檢，持續保持警覺，就能共同守住疫情防線！

蔡英文今晚在臉書表示，疫苗一批接著一批抵達，一早波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗抵達後，今天下午，我們透過COVAX機制採購的AZ疫苗，也再度送來41.04萬劑。「謝謝這段時間所有努力催促疫苗交貨的政府團隊同仁」。

她說，不論是外購還是國產，各廠牌的疫苗都已經陸續到位，也還會繼續增加，請符合資格、還沒有接種疫苗的朋友，盡快完成意願登記，並按時程預約接種，才能再把社會集體的防護力往上提升。

蔡英文指出，她也知道，這幾天很多人擔心國內疫情出現破口。呼籲大家一樣要勤洗手、戴口罩、落實實聯制、保持社交距離。並提醒民眾，收到疫情警示簡訊也別驚慌，多留意身體狀況，如果出現症狀就去篩檢，持續保持警覺，就能共同守住疫情防線！