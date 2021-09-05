台北市副市長黃珊珊今天指出，近期有境外移入案例解除隔離後返家，後接獲中央基因定序發現其感染Delta病毒，緊急召回個案採檢，並擴大匡列第二圈接觸者隔離。對此，北市府今也揭露該案疫調，已擴大匡列6人，採檢後皆為陰性。

北市府表示，案15944於8月11日入境，12日採檢陽性確診，病毒量CT值26、並送中央進行基因定序，因患者為無症狀者，經隔離檢疫期滿17天後，於28日解除隔離，29日返家，但北市於8月31日接獲疾管署通報案15944基因定序為Delta病毒株，立即召回患者送和平醫院隔離，並擴大匡列接觸者共6名家人，採檢後皆為陰性。

指揮中心則指出，案15944為50多歲男性，8月11日自荷屬阿魯巴入境，入境無症狀，8月12日採檢陽性，Ct值28，在集中檢疫所隔離17天，8月20日曾採檢Ct值26，8月29日隔離期滿未採檢就回家自主健康管理，由於該男病毒量低，病毒基因定序需要花較多時間，後驗出Delta病毒株才召回採檢。

黃珊珊今受訪表示，接獲中央通知解隔個案感染Delta病毒時，市府非常詫異，緊急匡列第一圈家人接觸者，目前採檢陰性外，匡列第二圈接觸者仍在隔離當中，應不至於有社區感染。黃也指出，基因定序結果較慢出來，不能怪中央，目前對境外移入皆視為Delta個案處理，未來不會發生能先回家的狀況。

力阻Delta病毒入侵，指揮中心修改境外移入確診者解除隔離條件，所有個案都比照Delta變異株確診者，間隔24小時2次採檢都陰性或Ct值大於30，才可解除隔離。