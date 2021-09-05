苗栗一名人夫阿宏（化名）偷吃20多歲的碩士生小玲（化名）遭正宮抓包，不僅多次衝汽車旅館發生性關係，也曾大膽車震，正宮經由調閱行車紀錄器後，才發覺被人夫辜負，憤而提告求償，一審判小玲要賠30萬元，全案仍在上訴中。

判決書指出，正宮主張為阿宏的配偶，但她卻發現小玲曾在2018年9月間與阿宏在車上聊天，內容提及，「可是我覺得我跟你是真的有品質，我覺得還不錯」、「ㄟ有一次我是不是把你搖出來？…那就是難怪你說你會喜歡在上面」等，也在對話中發生長達40分鐘以上愛撫、小玲對阿宏口交等親密行為。

正宮指控，同年月間，小玲又與阿宏在車上對話提及，「那你擠你雞雞上面的痘痘就好了阿」、「我每次要吸那邊的時候…我都有點覺得好像要破什麼叢林的障礙你知道嗎？然後舌頭都很忙」等，正宮認為小玲的行為已造成她精神上極大的損害，便提告求償50萬元精神撫慰金。

對此，小玲辯稱，她後期才知道阿宏已婚，但她與阿宏是客戶間往來的關係，僅是朋友，絕無正宮所指的行為，並質疑正宮所提出的錄音檔中的女聲並非她。

一審期間，苗栗地院勘驗證據發現，在正宮提供的錄音檔中，小玲與阿宏的互動一直有吸吮聲，且兩人對話中提及，「我吸滿大力」、「吃太久會不會很無趣」、「流汗了妳，嘴巴很痠對不對」、「因為吃雞雞會不好呼吸」、「因為我嘴巴現在都是你雞雞味」等語，足以認定小玲有與阿宏發生口交的親密行為，其行為也已嚴重侵害正宮的配偶權，審酌雙方經濟能力後，判小玲要賠30萬元。全案仍在上訴中。