東京帕運閉幕典禮中華隊掌旗官方振宇。(體育署提供)

經過13天的競賽，2020東京帕拉林匹克運動會今晚(5日)7點舉辦閉幕典禮，中華代表隊由羽球選手方振宇代表選手出席並擔任掌旗官，與6名代表團隊職員共同進場，表演以帕運的魔幻力量，讓大家看到身障選手不同於一般運動員的奮戰精神。

因為新冠肺炎防疫，大會規定選手賽程結束後48小時內離開東京，因此參與帕運閉幕典禮的選手，只剩最後一個完成賽程的方振宇，加上總領隊沈啟賓、副總領隊何維華、總幹事張富貴、使館協調蔡有仁、行政管理陳廷及防疫官劉又銓共7人出席。

首度參與帕運，且有機會在閉幕典禮擔任掌旗官，方振宇笑說2周前帕運開幕時自己因為賽程較晚還沒出發，透過轉播看著田徑選手劉雅婷、楊川輝掌旗進場，現在正式換自己掌旗，他說：「感覺是很重要的事情，回去之後應該會有動力更專心練球。」

2020東京帕運中華代表團共10名選手，參與桌球、田徑、游泳、柔道、健力及羽球等6個運動種類競賽，其中21歲女將田曉雯在桌球女子TT10級別單打奪下一面銅牌，也是中華隊本屆帕運唯一的獎牌，但選手們出色的表現受到肯定，例如本屆首度游進帕運的18歲小將陳亮達一舉游進決賽，桌球選手田曉雯初生之犢不畏虎，在個人賽獲得銅牌，並與黃金搭檔林姿妤於女子團體賽共獲第5名，而唯一讓羽球男子SU5單打金牌得主失掉1局的新生代選手方振宇，也從小組賽脫穎而出，奮戰奪得第4名。

中華民國殘障體育運動總會表示，本屆東京帕運組團參賽受到國人支持，更受到僑胞與我國駐日代表處鼎力協助；教育部體育署也表示，2020東京帕運開幕典禮主題為「我們有翅膀（We Have Wings）」，在閉幕典禮後，期待國人都能作為伴飛的風，讓身心障礙者能夠展翅享受愛運動動無礙的社會支持氛圍，並得以在國人支持下邁向國際舞台。