潘柏希及賴慧如日前上《大手牽小手》節目。（民視提供）

潘柏希及賴慧如日前上陳彥嘉主持的《大手牽小手》節目。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》情侶檔潘柏希及賴慧如日前上鳳凰直播《大手牽小手》節目，頂著法律系高材生光環進演藝圈的潘柏希透露，家人原本對學法律的他引以為傲，當他選擇要當演員，家人一度很反對、希望他低調生活，有時全家一起外出用餐，看到他被粉絲認出，家人還會馬上快走，甚至裝作不認識他，讓他很受傷！直到他做出成績才放手讓他做喜歡的事。

賴慧如則分享從小照顧她的阿公曾經嫌她唱歌很難聽，讓她心情非常低落，後來才發現阿公是因為覺得歌手生活很辛苦，希望他這樣說之後賴慧如就會打退堂鼓，沒想到卻讓賴慧如激起鬥志，決心把歌喉練好！

賴慧如分享她拍攝兩部民視八點檔的轉變，透露雖然自己只演過兩部八點檔，但二次都跟潘柏希有合作，只是在《多情城市》中，她飾演潘柏希的阿姨，讓她突然要在《黃金歲月》轉換成情侶檔模式，有點吃不消。潘柏希也表示賴慧如看起來很活潑，但在拍吻戲時她的嘴唇都在發抖，讓大家都難以相信賴慧如也有嬌羞的一面。

兩位演員雖然在節目中一直拌嘴，但是默契可說是非常好，主持人陳彥嘉還發現兩人不約而同都穿粉紅色系的服裝，直播中要兩人乾脆公開戀情算了。也有忠實觀眾直球逼問劇中的吻戲是不是來真的，讓他們害羞不已。