光良日前歡慶51歲生日，當天收到同事們特別送上驚喜生日蛋糕，只見光良進一到公司，同事拿著手機對著他錄影，他驚訝無奈說：「我頭髮都沒弄，沒有整理，多醜阿。」一聽到大家唱起生日快樂歌，還憶起去年慶生的情況與今年是一模一樣，讓他掩面笑翻。

光良出道至今娃娃臉外型幾乎沒變，更練就精壯好身材，也被粉絲大讚「凍齡有術，永遠的28歲」，光良感謝歌迷一路以來的支持，最後期許自己除了音樂，之後也可以有新的方向、挑戰不同的嘗試，開心收到許多家人、歌迷的祝福。

因為疫情影響，他已1年多沒回馬來西亞怡保老家，表示最近都花很多時間與在大馬的家人聊天，有時一聊就是2個小時，他開心跟父母、哥哥、姪兒暢聊互動，「雖然沒有回去，透過每天的問候，讓他們有我在身邊陪伴的感覺。」

隨著國內近日疫情逐漸趨緩，光良近日也難得去戶外看海、看夕陽，開心曬出在海邊的帥照，直說：「什麼是乘風破浪？不是人生有多困難，不是目標有多遠大要去追逐，而是在岸邊被海風吹得好醜。」形容自己每次看夕陽，都會有種一天要結束的感覺，心情有點難過，至於聊到日出，他自虧：「我都還在睡覺。」分享之前疫情期間，他作息比較不正常，因為宅在家比較晚睡，「看劇、看電影、上網就到半夜，然後睡到中午。」