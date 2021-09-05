蔡小虎近年常透過臉書、IG與粉絲互動，豈料日前有粉絲爆料疑似有人盜用蔡小虎照片及IG帳號，甚至以公益捐款孤兒院之名義，要求粉絲捐款，疑似詐騙。蔡小虎5日親自北上與粉絲一起赴警察局報案，希望呼籲不要再有人上當受騙。

蔡小虎表示粉絲當時與該假帳號聊天後，對方一直要求去公益捐款，但是該帳戶一查是私人的銀行帳號，粉絲有警覺、起疑後，對方則惱羞成怒，甚至一言不合之下，對方說：「你再這樣講，我要告你。」讓粉絲發現這帳號絕對不是蔡小虎本人，因此粉絲腦筋動得快，決定反制，只轉1塊錢到對方的帳戶，構成詐騙案，隨即去報警。

蔡小虎日前一聽聞自己被盜用後，心情緊張，擔心粉絲受騙，無奈：「我是3C白癡，一開始真的看不出來（假帳號），後來很快就分辨出來。」加上近來疫情影響，大環境經濟不佳，他擔憂萬一粉絲的賺來的辛苦錢被詐騙，他也會很難過，昨臨時決定，親自去警局報案、做筆錄，希望大家千萬別被受騙。