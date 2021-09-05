日39歲演員安達祐實4日上日本電視台由「日本歐普拉」、名主持人Matsuko DX（貴婦松子）主持的《Matsuko會議》，Matsuko DX分析安達祐實為何受歡迎時，形容安達的成長與進化猶如魔法一般「已不是『美魔女』，而是「魔女」。」

安達祐實2歲就出道，之後以《無家可歸的小孩》等戲劇作品大獲人氣。2005年安達24歳時結婚，2006年生女，産休後重啟演員之路，卻遇諧星老公偷吃，最後離婚收場，安達坦言「當時演員工作也沒有預期地順利，戲約不如預期，我感受到成為人母後現實的變化在我身上，外表與年齡增長反而綁手綁腳、得不到相應的角色。」

安達祐實在《花宵道中》中有大膽演出。（取自官方推特）

安達表示，她當時意識到自己若不改變，世間對她的目光一樣只會停留在以前。她於是大幅拓寬戲路，在描述花街世界的電影《花宵道中》中大膽裸露後，開始一步步新的挑戰，「不讓觀眾有一點『不喜歡這樣的安達祐實』的反應的話，我就連一點突破也進行不了了。」而今她IG關注者超過100萬人，YouTube頻道中的化妝影片也獲高人氣，更受眾多同年代女性粉絲支持。

經歷童星時期的大紅大紫、一路尋求突破的人生過程，安達自己苦笑分析：「10幾歲的時候男性影迷較多，但是現在支持我的女性觀眾佔壓倒性多數」說到原因，她苦笑「應該是在我身上感覺到的已不是『清純』，而是整個人生種種都給大家看到後，感受到我的生命力很強吧！」