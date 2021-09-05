加權指數連續第二周上揚，這兩周大盤從16248點漲到本周五17516點，共漲1268點，漲幅7.7%，而融資餘額近兩周則指從2657億到2673億，只增加16億，融資增加幅度只有0.6%，融資增加幅度遠不及大盤漲幅，所以推論後續行情仍有高點可期，因為原本融資就是反指標，兩周前跌到16248點應該是把大家都嚇壞了，造成散戶都不敢進場，後續只要這個現象持續，其實大盤不用預設高點。

本周大盤可以轉危為安的關鍵就是晶圓代工，在南韓三星要調漲晶圓代工報價之後，台積電也跟進，而且據傳要漲20%，聯電的成熟製程更缺，所以也造成本波聯電從55元漲到70元，波段漲幅21%；台積電則是從552元漲到620元，波段漲幅12%，而且這漲價風接下來也相當有可能蔓延到下游的封測廠，所以接下來台股應該是熱鬧可期，同時進入9月份也是投信要積極作帳的月份，因此投資朋友其實可以在此階段積極找尋績優低檔好股。

另外，新台幣從兩周前貶破28元之後，本周五已經回升到27.67元，顯示熱錢並未離開台灣，市場資金不缺，尤其外資這兩周在集中市場現貨買超超過千億，有別於過去這一年半都呈現賣超的樣貌，而且期貨空單從一個多月前的3.2萬口降到2萬口以下。非常可能過去一年多以來由內資所主導的行情，轉而由外資所主導的行情，只要外資期現貨不同時做空，後續行情可能會由外資重新主導。

另外蘋果新款iPhone將掀起消費熱潮，蘋果股價已經來到153美元以上，公司市值飛越2.5兆美元。外界期待iPhone 13和MacBook帶動晶片備貨，讓後段封測供應鏈產能更為吃緊，包括京元電、欣銓、矽格的產能供不應求，這是接下來可以留意標的。

而iPhone13可望支援低軌道衛星通訊服務，市場認為，手機支援低軌道衛星將進一步提升收發零件需求，屆時蘋果主力 PA(功率放大器) 供應商穩懋、全新等都將受惠。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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