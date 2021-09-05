國內發生國籍航空機師確診後，傳染給同住家人事件，中央疫情指揮中心擴大匡列同住家人及其他機組員，並送至集中檢疫所安置，但有機組員爆料，上了防疫專車想上廁所，竟然被發放紙尿片，對此衛福部長陳時中表示，發放相關衛生用品是為預防塞車和路途遙遠，就像過年返鄉時也會準備以防萬一。而陳時中的這番話也在網路上引發討論，並讓不少網友十分傻眼。

陳時中今(5日)表示，集中檢疫的場所以戶籍地為主，由戶籍所在地派車居檢，並以戶籍地為主，地方政府派車時以通風、社交距離做好；針對發尿布的部分，他則指出，目前沒有規定不能上廁所，但發相關的衛生用品是為預防如果塞車，以及路途遙遠、沒有休息站等，就跟過年一樣要回南部會準備尿布起來以防萬一使用，不是規定一定要這樣用。

此事也在PTT上引發網友熱議，「真不愧是部長級的回答」、「好幽默」、「所以到底有沒有禁止上廁所？？」、「這是在回答什麼鬼」、「就上車才發尿片，要去哪裡換」、「不要鬧好不好」、「不準備有廁所的車嗎？」、「找個有洗手間的遊覽車很難嗎」。

還有些網友則指出，「真的假的！原來大家過年都包尿布返鄉」、「現在早就沒有塞車到需要包尿布的時候了」、「南下十幾年從來沒用過尿布」、「個人是不會準備這種東西」、「原來南下沒休息站喔？誰會準備尿布？」、「會準備尿布啊？下交流道就好啊」。