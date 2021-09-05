由東奧銀牌鄧宇成、里約奧運銅牌林詩嘉掛帥的新竹市愛山林隊，在中華企業射箭聯賽3年表現倒吃甘蔗，例行賽排第5卻在季後挑戰賽連闖4關寫大驚奇，將對決東奧銀牌魏均珩領軍的寒舍集團，決定至尊盟主寶座誰屬。中華企業射箭聯賽三年季後挑戰賽5日在國體大射箭場收兵，分項賽將於10月30日舉行，10月31日展開五戰三勝制的至尊盟主賽G1。

昨天先以26比20打敗第6名台中銀行隊，再以25比21踢館成功，扳倒例行賽殿軍台南射箭隊的例行賽第5名新竹市愛山林，今天繼續挺進。首場挑戰世錦賽雙金后「雷母」雷千瑩領軍的季軍新北凱撒，愛山林打頭陣的林詩嘉以6比4勝林芝渝，鄧宇成接棒7比1勝許家豪，混雙林子翔／張容嘉5比4（9比9）連贏3點，取得18比9領先。

第四點女團新北凱撒雷千瑩／詹紫媚／葉秀婷以6比2扳回一城，追成15比20，第5點男團愛山林鄧宇成／陳宸／黃冠中6比2再勝，26比17踢館成功，勇闖季後挑戰賽最終輪。稍事休息後，新竹愛山林原班人馬接著挑戰例行賽亞軍協會青年隊，林詩嘉6比2勝李品軒，鄧宇成6比0大勝蔡薰毅，以12比2奠定勝基。

第3點混雙雖讓協會青年隊施孟君／吳昱眀以5比3守住一點，但愛山林隊無心戀戰，第4點女團林詩嘉／蔡雨芝／張容嘉5比1再下一城，至此勝負已定，新竹市愛山林以20比8提前收工，首度闖進至尊盟主賽。

連贏4場闖進至尊盟主賽，新竹愛山林隊教練倪大智坦言賽前不敢多想。「企箭三年我隊約有一半是新血，上半季處於磨合期，一直到下半季末才有『一家人』的感覺，最後在例行賽只排第5。」對選手在挑戰賽脫胎換骨表現，倪大智說：「我沒給壓力，只提醒一箭一箭好好射，以減少失誤為目標，雖然還是出現許多失誤，但選手很快就調整回來，前兩點林詩嘉、鄧宇成都迅速拉開積點，讓隊友吃下定心丸，是致勝關鍵。」

剛射下東京奧運男團銀牌的鄧宇成，回國後再投入季後挑戰賽，四輪比賽為球隊貢獻7場勝利（最終輪男團因勝負已定沒比）。「很開心能闖進至尊盟主賽，但這不是結束，挑戰才剛要開始，我們還要繼續寫奇蹟！」