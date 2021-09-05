中信兄弟5日作客桃園，先發投手黃恩賜5.2局失2分，加上陳子豪4打數3安打、貢獻3打點，新秀李聖裕也貢獻單場4安「猛打賞」，以7比3擊敗樂天桃猿，黃恩賜奪下本季第2勝。

兄弟下半季首度交手桃猿，推出黃恩賜先發，迎戰猿隊張喜凱。兄弟在第3局2出局後靠著高宇杰二壘安打開啟攻勢，陳子豪再補上適時一擊，兄弟單局攻下4分，6、7局再各得1分，猿隊則是在6局下靠林立三壘安打追回2分。

黃恩賜本季首度面對猿隊，最終繳出5.2局，被敲4安，投出2次保送，失2分，奪下本季第2勝。陳子豪單場3安、貢獻3打點，獲選單場MVP；初先發的外野手李聖裕則是單場4安「猛打賞」，在第6局靠著高飛犧牲打跑回本壘得分。

猿隊張喜凱本季4度對上兄弟奪下2勝，不過本季在主場吞下3敗，今天仍無法跨越「主場障礙」，主投6局被敲7安，投3次三振、2觸身球保送，失掉5分（2責失），吞下本季第4敗（另有4勝），也中斷對戰兄弟2連勝。

而在天母的龍獅3連戰最終戰，味全龍隊靠著洋投伍鐸7局無失分，接手的呂偉晟、田澤純一力保不失，加上董秉軒敲出本季第3轟，以4比1擊敗統一獅，伍鐸奪下本季第7勝（另有3敗）。

中信兄弟黃恩賜。（陳怡誠攝）