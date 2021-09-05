有資深警察回憶多年前攔查闖紅燈轎車，車主嗆「你知道我爸是誰嗎？」這位警察仍開單，但隔天遭記2支申誡。這位資深警察文末提及「遠在日本的謝先生」。謝長廷今（5）日晚間也在臉書回應，這是假消息，提出證據他下台道歉，否則公事忙完再告！

資深警察「條子鴿」日前分享他多年前做基層員警時，某次攔查1輛闖紅燈轎車，車主搖下車窗就說「你知道我爸是誰嗎？」口氣很傲慢，他仍開罰單離去，他之後接到長官電話，長官說對方竟是「行政院長的兒子」，他也被記了2支申誡，原因是態度不佳；他最後在文末提及「遠在日本的謝先生」。

「條子鴿」在臉書表示，他多年前他擔任基層員警時，當時上層不斷逼迫要有績效，他壓力巨大之下在大街上不斷巡邏，果然發現1輛賓士車闖紅燈，他上前盤查時，竟遭到車內的人說「你知道我爸是誰嗎？」

「條子鴿」說，他向對方要求出示證件，對方則突然朝他怒吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」他之後也動怒，隨即開單後就離開現場，不過沒過多久他就接到副分局長來電，副分局長問說「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」接著說「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」隔天他就因「態度不佳」遭記2支申誡。

「條子鴿」最後提到「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

有網友把上述文章轉貼到謝長廷臉書，謝長廷無奈回應表示，「這是假消息，你們就知道我都（多）辛苦，告不勝告，反正提出證據我下台道歉，否則我公事忙完再告，會注意時效」，「假消息，能證明真的我下台道歉。大家應該譴責，請他提出證據」