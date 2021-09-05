菲比的張姓丈夫5日晚間發文澄清，駁斥菲比母親不實的爆料。（翻攝當事人臉書）

綽號菲比（Phoebe）的22歲台灣、捷克混血女模，4日晚間被人發現陳屍於住家社區大樓的外牆管道中，其母親在臉書上指控，女兒是被閃婚的張姓丈夫施暴、不敵憂鬱症才被逼死的，對此，張男5日晚間5時許在臉書發駁斥菲比母親的說詞，並表示已提告。

22歲台捷混血女模於4日晚間被發現陳屍在大樓外牆管道中。（翻攝當事人Instagram）

張男於留言區再次貼出6點聲明，一一駁斥菲比母親的指控。（翻攝當事人臉書）

據了解，菲比的母親在臉書上爆料指出，菲比婚後在男方家庭受氣，還被丈夫家暴、囚禁、毆打，並表示，女兒曾經去酒店陪酒，原因是懷上男方的小孩，但男方不理，女兒無法獨自扶養，才下海賺錢把小孩拿掉，菲比母親還提及，女兒曾想去大陸念書，但男方卻以公開裸照做為威脅，不給女兒復學。

張男5日晚間在臉書發文指控，「他媽媽沒有一句話屬實」，並表示，菲比的母親早在她很小的時候就負債逃去大陸，長年來不聞不問，導致菲比罹患憂鬱症。

外傳菲比曾受到丈夫家暴，張男表示，「我沒打她，有的話她媽媽這態度怎麼可能不請她阿姨帶她驗傷提告」，至於菲比母親所指男方不准女方出國，張男說，「女方不出國留學是共同討論的結果，認為在台灣復學比較好」。

為了拿掉小孩陪酒一說，張男表示，當時女方剛懷孕時，曾拿到1萬5000元的薪資，只是全用在買衣服上，且他事後有出一半的錢，沒有不理，此外，他也從未說過要外流女方的影片。

張男指出，菲比選擇輕生，是因為他提了離婚，並在文末拋出一句，「然後請問，你們的女兒今天弔唁，你們家屬一個都沒來？」張男強調，已向菲比的母親提告，會出面澄清是為了保護自己。

菲比的母親在臉書爆料，指控男方長期對女兒施暴等種種惡行。（翻攝照片）

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