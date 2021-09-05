新竹市近日發生1件電動機車火災案件，所幸火災發生地點的車庫樓上住戶發現濃煙後，及時通報消防隊灌救，現場裝設的住宅警報器也隨即動作，住戶聽到警報聲響迅速逃生，沒有人員傷亡，而調查起火原因則可能與電動車電池「過充」爆裂有關。

消防局調查，此件火警為充電中的電動機車鋰電池爆裂起火，而該住戶前晚7點即開始充電，至隔天早上6點半發生火災，充電時間將近12小時，消防局提醒，如果電動車的電池管理系統故障或使用非經檢驗合格的鋰電池均可能因過充造成鋰電池爆裂引發火災。

消防局特別提醒民眾，2014年7月1日起經濟部標準檢驗局已將電動機車2次鋰電池、鋰電池組列為實施檢驗項目，民眾應選購信譽良好的廠牌及經檢驗合格電動機車，更換電池時亦應循合格經銷商通路購買，切勿自行串接、改裝，確保使用安全。

另，電動機車應避免整晚充電，防止過充情形產生，未經檢驗合格之產品及電池管理系統故障時，就容易發生過充造成鋰電池爆裂引發火災。

同時應詳閱電動機車使用說明書，依說明書指示方式充電，避免造成電池過充，另外充電時應直接接於插座充電，避免拉接過多延長線或由樓上串接至樓下充電，防止過負載引發火災。

鋰電池也應避免撞擊、摔落或擠壓，一旦充電或騎乘使用時發現有異味、異常（外殼膨脹）或故障時就需立即停止使用，並請廠商檢修更換。

此外，諸如電動機車之電能設備及電動工具是未來能源趨勢，民眾身邊將會慢慢充斥更多的電池供電設備，消防局提醒民眾在享受電能機具提供方便之餘，亦要養成良好使用習慣，才可確保自身生命財產安全。