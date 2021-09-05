中央氣象局表示，明(6日) 午後強對流將從山區擴展至平地，西半部、中南部持續有午後雷陣雨，且仍有局部大雷雨發生的機率。此外，菲律賓東方海面的低壓帶逐漸接近臺灣，不排除有熱帶系統發展，周五、周六來到台灣附近，天氣職人吳聖宇預測，如果有機會發展成較完整的擾動系統，對天氣的影響較大，但即使沒有顯著發展，也將會讓周末的天氣再度變得不穩定。

氣象局提醒，雖時序已入秋，但秋老虎的天氣仍會持續一段時間，午後雷陣雨可能有瞬間大雨、雷擊和強風。(圖/氣象局)

氣象局指出，明(6日)南方雲系影響，水氣較多，花東、恆春半島有局部降雨，留意較大雨勢，各地山區及西半部地區容易有午後雷陣雨，山區、中南部地區有局部大雨發生機率，西半部夜晚、清晨有零星降雨。

5至6日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二至周四(7日至9日)太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，午後雷陣雨區域限縮至各地山區及中南部近山區平地。周五至下周日(10日至12日)南方水氣又有增多的趨勢，花東地區及恆春半島降雨機率提升，西半部地區及東北部山區發生午後雷陣雨的機率也提高。

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氣象局指出，目前南海至菲律賓東方海面都是低壓區，最新資料顯示，菲律賓東方海面的低壓帶，周二至周四會逐漸往西移動，周五、周六來到台灣附近，部分模式資料顯示可能有熱帶系統發展，對台影響程度需視其發展強度和路徑而定，氣象局將密切持續觀察。

13日至15日各地以午後雷陣雨的天氣型態為主，但由於水氣多、天氣不穩定，降雨機率提高。