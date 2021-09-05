中央氣象局表示，明(6日) 午後強對流將從山區擴展至平地，西半部、中南部持續有午後雷陣雨，且仍有局部大雷雨發生的機率。此外，菲律賓東方海面的低壓帶逐漸接近臺灣，不排除有熱帶系統發展，周五、周六來到台灣附近，天氣職人吳聖宇預測，如果有機會發展成較完整的擾動系統，對天氣的影響較大，但即使沒有顯著發展，也將會讓周末的天氣再度變得不穩定。
氣象局指出，明(6日)南方雲系影響，水氣較多，花東、恆春半島有局部降雨，留意較大雨勢，各地山區及西半部地區容易有午後雷陣雨，山區、中南部地區有局部大雨發生機率，西半部夜晚、清晨有零星降雨。
周二至周四(7日至9日)太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，午後雷陣雨區域限縮至各地山區及中南部近山區平地。周五至下周日(10日至12日)南方水氣又有增多的趨勢，花東地區及恆春半島降雨機率提升，西半部地區及東北部山區發生午後雷陣雨的機率也提高。
氣象局指出，目前南海至菲律賓東方海面都是低壓區，最新資料顯示，菲律賓東方海面的低壓帶，周二至周四會逐漸往西移動，周五、周六來到台灣附近，部分模式資料顯示可能有熱帶系統發展，對台影響程度需視其發展強度和路徑而定，氣象局將密切持續觀察。
13日至15日各地以午後雷陣雨的天氣型態為主，但由於水氣多、天氣不穩定，降雨機率提高。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。