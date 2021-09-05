曾經因公布解放軍轟-20戰機圖像而引爆熱議的大陸知名航空雜誌《航空知識》近日又爆新料，在最近一期報導以「殲20戰機黃金搭檔」為題介紹了共軍最新攻擊-11型隱形無人機，再度引起各軍事論壇關注。這款新式利劍無人機在2019年大閱兵中曾首次亮相，計劃成為殲20隱形戰機的「忠誠僚機」，據稱殲-20也因此進行雙座版開發。

據《多維新聞》指出，共軍攻擊-11無人機是世界上第一款正式服役的飛翼佈局高速隱形無人攻擊機，能夠攜帶多枚滑翔制導炸彈，可進行制空突擊、壓制防空等作戰任務。它既可做為隱形轟炸機進行單機作戰，亦可與殲-20隱形戰機配合，擔任其「忠誠僚機」，構成高速隱形攻擊「狼群」，由於功能上在於迅速奪取制空權，因此被稱為是解放軍無人機體系中的頭號「利劍」。

共軍攻擊-11無人機是世界上第一款正式服役的飛翼佈局高速隱形無人機，能攜帶多種制導炸彈進行作戰任務，可能成為殲-20戰機的「忠誠僚機」。（圖／環球網）

報導說，攻擊-11長約10米左右、翼展14米，起飛重量可達10噸。它搭載的是大陸自主研發的WS-19發動機，擁有超過1500公里的作戰半徑及6個多小時的續航時間。

攻擊-11無人機曾於2019年中共建政70週年閱兵時首次公開亮相，顯示極可能已經裝備部隊。大陸《央視》曾引述俄羅斯電視臺稱，攻擊-11機翼的獨特形狀使它很難被雷達發現，英媒甚至讚嘆「Really amazing（非常令人驚訝）」。

曾經在2019年北京大閱兵亮相的攻擊-11無人機，外界對它的實際性能還有許多不了解之處。（圖／環球網）

大陸知名航空類科普期刊《航空知識》日前也以《殲20的黃金搭檔？攻擊-11無人機隱形接近完美》報導說，這款攻擊型無人機搶在美歐各國同等無人機之前服役，讓全球驚之餘，美國還指責其攜帶的彈藥量過大，「違反國際條約」。

報導說，攻擊-11主要以對地攻擊為主，可攜帶多種對地飛彈與高爆炸彈，但由於要兼顧其隱形功能，彈倉都隱藏在機腹內。它同時也能攜帶空戰導彈，擔任空中機動前置發射架，在其他戰機如-20或殲-16以及地面引導下，利用隱形特性進行伏擊或是偷襲敵方戰機，如此可增加攻擊火力密度，也能提昇有人戰機飛行員的安全。

報導還猜測，由於攻擊-11外觀上有摺疊機翼，可能規劃用於航空母艦上，可單獨進行突防作戰或配合艦載機進行火力支援。