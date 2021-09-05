《鄭亦真辣晚報》

由於中秋節將至，長榮兩名機師驚傳施打2劑疫苗仍確診，屬於「突破性感染」個案，指揮中心懷疑是Delta變異株。針對民眾期待中秋節和家人團聚「烤肉」，全國防疫學會理事長王任賢表示，如果桃園市政府展現出撲滅疫情的能力出來，中秋節還是可以烤肉。台北市議員王鴻薇則建議，中央疫情指揮中心對此一定要有統一的指引，而不是交由地方政府自行決定。

王任賢5日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中以視訊表示，中秋節活動到底能不能舉行？估計應該還是可以舉行，完全要看這幾天桃園市政府到底有沒有展現出撲滅疫情的能力。

王任賢接著表示，如果桃園市政府處理疫情還是軟趴趴的，什麼都沒有做，中秋節辦活動可能就不是很樂觀。但是如果桃園市政府能夠展現它的強力作為，基本上要看這兩三天，中秋節能不能辦活動，大概就很清楚了，比如有沒有把所有懷疑染疫的人，全部都篩檢掉、並予以處理，這才是桃園市府該做的事情，如果它做得很好，還是能過中秋節、還是可以烤肉，所以完全要看桃園市。

台北市議員王鴻薇則表示，中秋節大家可不可以團聚呢？她真的希望中秋節讓家人團圓，但也要看這波疫情隔離14天後，會造成什麼影響，最重要的還是要看疫情。她也強調。指揮中心一定要有統一的指引，如果又把鍋甩給地方政府自行決定，到時可能又會亂了套，大家罵來罵去，甚至互相甩鍋，這就不應該了。