為感謝波蘭提供台灣40萬劑疫苗，台北101於今日（9/5）晚間18:30-22:00點燈打字，誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼與溫暖支持，也展現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，共築疫後美好的未來。

點燈打字文字為「堅定友誼、共築美好、TWNPOL、千里送真情、友情零距離、謝謝波蘭、Thank you」

台北101今晚點燈感謝波蘭送暖。（101提供）
台北101今晚點燈感謝波蘭送暖。（101提供）

黃偉哲送台南伴手禮 東帕桌球好手程銘志PO文感謝
中職》陳冠宇嘗試新武器盼提升揮空率 笑說感謝總ㄟ拐氣
#波蘭 #點燈 #抗疫 #疫苗 #101