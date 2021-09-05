為感謝波蘭提供台灣40萬劑疫苗，台北101於今日（9/5）晚間18:30-22:00點燈打字，誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼與溫暖支持，也展現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，共築疫後美好的未來。

點燈打字文字為「堅定友誼、共築美好、TWNPOL、千里送真情、友情零距離、謝謝波蘭、Thank you」