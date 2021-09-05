感謝波蘭送暖贈40萬劑AZ 台北101今晚點燈傳情 21:032021/09/05 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101今晚點燈感謝波蘭。（101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為感謝波蘭提供台灣40萬劑疫苗，台北101於今日（9/5）晚間18:30-22:00點燈打字，誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼與溫暖支持，也展現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，共築疫後美好的未來。 點燈打字文字為「堅定友誼、共築美好、TWNPOL、千里送真情、友情零距離、謝謝波蘭、Thank you」 台北101今晚點燈感謝波蘭送暖。（101提供） 黃偉哲送台南伴手禮 東帕桌球好手程銘志PO文感謝 中職》陳冠宇嘗試新武器盼提升揮空率 笑說感謝總ㄟ拐氣 #波蘭 #點燈 #抗疫 #疫苗 #101 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 62名歐洲議會議員聲援立陶宛 我外交部由衷感謝 11:532021/09/04 政治 送紅包！蘇貞昌允諾嘉市肉品市場升級經費中央全額補助 14:232021/09/05 政治 送書到偏鄉 元大募近9千本圖書 培訓志工說書 16:162021/09/05 財經 台東地區扶輪社送愛到偏鄉 協助建置偏鄉學校防菌學習環境 10:502021/09/05 寶島 光良51歲凍齡收驚喜禮物 自虧好醜掩面笑翻 20:012021/09/05 娛樂 日本4度捐台疫苗 藍委嗆問蔡政府一句話 08:012021/09/05 政治 菅義偉不連任 白宮：美日聯盟堅實如鐵 04:102021/09/05 焦點要聞 蔡英文感謝4國捐台疫苗 網留言怒吼：管好邊境好嗎？ 11:122021/09/05 政治 波蘭捐台40萬劑疫苗 府：來自中歐溫度支持 由衷感動 19:412021/09/04 政治 波蘭捐40萬劑AZ抵台 蔡英文：繼續與國際夥伴互相支持 10:232021/09/05 政治 波蘭贈台40萬劑AZ疫苗 綠委：兩國友好象徵 14:042021/09/05 政治 生活熱門新聞 她拉出細長「鉛筆便」 大腸鏡驚見百顆肉團 醫一看：100％變癌 - 生活 二級警戒擬延長至9／20 中秋還能烤肉？ 陳時中這樣說 - 生活 他曝打完AZ發燒時間點 崩潰進入「人生搖滾區」痛到炸裂 - 生活 返台男「解隔回家3天才驗出Delta」 北市擴大匡列中央補破網 - 生活 海盜後代考上台大 台東少女盼畢業後返鄉貢獻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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