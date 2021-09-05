罷免陳柏惟重啟掃街宣傳，「刪Q總部」近百位志工徒步6大市場舉牌懇託。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日進行投票，而發動罷免案的「刪Q總部」近期也派出志工前往台中市沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰等地的公有零售市場宣傳，呼籲大家出門投票。資深媒體人黃揚明透露，雖然民進黨中央還未針對罷免案進行民調，但地方上的綠營議員都感到十分焦慮，認為罷免案會過關，同時黃楊明也總結出3大會促使罷免案過關的原因。

黃揚明5日在政論節目《新聞大白話》中表示，自己問過綠營的朋友，在民進黨內部，中央黨部還沒針此事對去做民調，但地方上的議員非常焦慮，因為他們認為這個案子非常可能會過關。

黃揚明認為，有3個因素會促使陳柏惟的罷免案通過，第1點隨著疫情逐漸趨緩，民眾會比較願意出門投票，因為罷免拚的就是那個2成5的投票率，只要支持比反對的多就過了，而民進黨在台中的議員們則是擔心罷免投票會連帶影響明年議員選舉。

黃揚明指出，第2點是顏家開始動了，前立委顏寬恒辭掉國民黨副秘書長一職回返鄉，在地方已經開始動了，而這場罷免案投票也對國民黨有重要意義，國民黨也會組織動員；第3點是陳柏惟在地方的連結性很低，前幾個月因為疫情三級警戒，陳柏惟沒有辦法跑攤，很多人連陳柏惟的面都沒有見過一次，所以地方議員非常緊張，他們認為這樣下去，非常有可能會過。