大陸演藝圈近期不平靜，官方決心大動作整頓，並瘋傳將推出「限籍令」，禁止外國籍藝人在大陸演出，名單中就有持加拿大籍的港星謝霆鋒，但他最近受訪主動提到國籍話題，並證實已申請退出加拿大籍，直呼「我本來就是一個中國人。」

謝霆鋒最近上大陸央視節目《藍羽會客室》宣傳新電影《怒火》，透露因為想看大家對電影的反饋，上網看了很多評論，未料看到有一些人質疑自己的國籍，讓他心中也驚了一下，不知怎會出現這說法。

謝霆鋒證實已申請退出加拿大籍。（圖／翻攝自微博）

面對自己的國籍被質疑，謝霆鋒直接在節目上正面回應：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人，其實我已經在申請退掉加拿大國籍了」，並表示美食、音樂、動作電影也好，無論什麼內容、什麼身份，他只想把中國文化、中國精神傳播給全世界。

陸網日前瘋傳一限籍令名單，原本7人名單中包含李連杰（新加坡籍）、劉亦菲（美國國籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、潘瑋柏（美國國籍）、王力宏（美國國籍）、趙又廷（加拿大籍）、張鐵林（英國國籍）等人，後又傳出天后孫燕姿也被點名，可孫燕姿的經紀公司對此僅回應「不實傳言」。