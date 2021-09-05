有退休警察在臉書發文，指稱謝長廷過去當行政院長時，他曾攔查到謝的兒子闖紅燈，卻被對方嗆聲「你知道我爸是誰嗎？」最後還被長官記兩支申誡。駐日代表謝長廷今晚澄清表示，這是假消息，「能證明真的，我下台道歉」。

退休警察「條子鴿」在臉書貼文表示，回想起那年，剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效，好不容易終於被他發現有輛賓士闖紅燈，催足油門，開啟警笛警燈，趨前示意賓士靠邊停。「車窗降下，駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句，你知道我爸是誰嗎？」

他告知闖紅燈違反道交條例，請對方出示駕照，沒想到，對方大吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」，讓他整個發火，皮笑肉不笑回他，「先生，關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝」，接著，逕行舉發，揚長而去。

不料隔天，二支申誡靜靜躺在他辦公桌，理由四個字，「態度不佳。」。他至今懷念那二支申誡，「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」

有網友將該貼文貼到謝長廷臉書留言求證。對此，謝長廷回應「這是假消息，你們就知道我多辛苦，告不勝告，反正提出證據我下台道歉，否則我公事忙完再告，會注意時效」「你看作者說不出副主管名字，我做院長時已經自由化，在野黨都不讓我上台報告，還敢有特權」。

對不同的網友一再詢問，謝長廷也重申「假消息。能證明真的我下台道歉。大家應該譴責，請他提出證據」。