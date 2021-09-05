預定今年10月16日開幕的2021年全國運動會，目前各縣市進行資格賽，也有部分項目提前展開，今天(5日)本屆全運會地主新北市，在輕艇女子200公尺雙人愛斯基摩艇由邱瑩萍、周靖庭以40秒65、0.08秒之差奪金，也是新北市在2021年全運會的第1金。

輕艇女子200公尺雙人愛斯基摩艇決賽集結各地好手，包含台中市張筑涵、周芝瑾、台北市劉慧琪、周汝娟，競爭相當激烈，新北市邱瑩萍、周靖庭在不到1秒的差距驚險奪金，台北市劉慧琪、周汝娟40秒73銀牌，台中市張筑涵、周芝瑾41秒08獲銅牌。

此外，台南市劉妍廷繼昨天(4日)拿下女子輕艇競速500公尺單人愛斯基摩艇金牌後，今天下午再創佳績，以43秒93拿下200公尺單人愛斯基摩艇金牌；女子組輕艇競速200公尺單人加拿大式艇花蓮縣菈后.苡婭57秒23奪金，宜蘭縣林姿儀57秒42銀牌、台南市林佳旻59秒21銅牌。

輕艇知名兄弟檔林雍傑、林雍博在本屆全運會表現出色，弟弟林雍博昨天1000公尺單人愛斯基摩艇項目走上頒獎台後，哥哥林雍傑今日也在男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇36秒92稱王，兄弟倆並在男子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇以1分29秒28幫助台北市隊摘金。

近年因職涯規劃，身為特教老師的林雍傑把重心放在學生身上，雖然忙於工作，仍不忘訓練、維持狀態，此次拿下金牌更肯定其兩者兼顧的能力。