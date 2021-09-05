近期大陸多地缺工問題顯著，不僅有「世界工廠」之稱的廣東省東莞市正遭遇缺工荒，影響正崴精密、徐福記等兩岸知名企業。此外，湖南省、浙江省寧波市等地近日也推出新政，盼解決「招工難」問題。

大陸就業市場遭遇「就業難」、「招工難」並存的窘境。大陸發改委副秘書長高杲8月30日指出，近期在東部沿海地區一些為進出口貿易服務的行業，以技術技能人才短缺的情況比較明顯。

經濟觀察報報導，東莞市東坑鎮正崴精密科技園富港電子旗下事業部招工組員工劉婉7月下旬表示，每天上班8小時，周一至周五可加班2小時，周六日算加班，加上伙食補助、技能補貼、年資服務費、旺季津貼，每個月能拿到人民幣（下同）5千至6千元工資，另外入職再獎勵1200元，「但儘管如此，線下也招不到太多人」。

富港電子人力資源課長孟海江坦言，「富港焦灼的招工工作是每年的頭等大事，主要的途徑是透過勞務公司派遣」，「儘管自動化已經取代相當一部分人工，但電子組裝產線依然在很多環節保留人工流水線的操作」。

孟海江回憶，2011年11月，正崴精密在東莞的人員規模達到歷史之最，約5.5萬人。但隨著許多產線因應下游產業變化，目前整個正崴精密東莞產業園僅1.8萬人。

另外，近年來徐福記以自動化應對招工難題，該公司營運總經理虞湛坦言，這些年，用工問題已經逐漸「從一個成本控制壓力變成一個保障供應壓力」，如果不是提早幾年投資自動化和進行人力的優化，這家老牌食品廠無法支撐自身的營運。未來，用工會成為很多製造企業越來越現實的挑戰。