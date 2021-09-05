台中市政府守護民眾用路安全，針對大里區文心南路坑洞事件，封閉該路段福田二街至東興路間內側車道，並擴大啟動道路檢測及巡查機制，建設局與水利局相互合作，透過透地雷達及鑽探作業積極找出潛藏危機，經過三週努力已將疑慮範圍縮減至2處，其餘路段經檢測分析暫無危險，安全路段圍籬陸續撤離中，預計6日上班上學前完成無疑慮段通行。

建設局長陳大田說，大里區文心南路8月11日及16日兩日出現大型坑洞事件，建設局委託朝陽科技大學以透地雷達就文心南路(中投公路至福田二街)往市區方向內側3車道進行全長1.2公里的檢測，致力防範於未然。

水利局也委託台灣省土木技師公會於坑洞發生處周圍進行鑽探，並依據建設局透地雷達檢測分析結果，在有安全疑慮處進行開挖，確認安全無虞後再進行回填，目前已完成6處區域開挖及回填作業。

陳大田表示，經檢測分析結果，建設局配合縮減封閉路段仍有安全疑慮範圍至2處，即8月11及16日發生坑洞附近的涼益圳兩側（文心南路近東興路至福德路），以及開挖後發現內有廢棄涵管處（文心南路近旱溪），建設局已於昨日進行淺挖，預計於明日起進行深挖，深挖當天將由水利局、建設局、朝陽科技大學與土木技師公會現場勘查分析。

建設局強調，除有疑慮的2處開挖點仍保持圍籬封閉外，其餘路段自昨日下午開始進行圍籬撤除；另外，開挖點持續進行檢測分析，經確認無危險疑慮後將儘速回填，以恢復民眾安全、安心的行車用路環境。