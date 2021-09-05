醫師蘇偉碩先前堅決反對萊豬進口台灣，9月4日上午收到高雄地檢署傳票，通知他於9月22日到案說明，他質疑，幾天前才呼籲總統蔡英文應該為博士論文案請辭，沒想到就馬上收到一直等不到的傳票，時間點真的相當巧。台北市議員張斯綱則表示，在民眾重啟反萊豬公投宣傳之際，蘇偉碩被提告，讓人怎麼不聯想到政治追殺？

張斯綱5日在臉書貼文指出，對蘇偉碩醫生提告，萊豬就安全了？蘇偉碩秉於良知，在萊豬開放進口時提出了許多證明，質疑萊豬會危害人體健康，卻被綠營及衛福部告發散佈不實訊息、違反食安法。如今事隔8個月，在公投由8月28日延後至12月18日，人們重啟反萊豬公投宣傳之際，蘇偉碩就接到了傳票，讓人怎麼不聯想到政治追殺？

張斯綱表示，堅持做對的事、說對的話，蘇偉碩加油！面對不同立場就全面打壓的無良政府，我們也不會退縮，全力衝刺1218公投，大家加油。

網友紛紛表示，「蘇醫師在馬政府時代反萊牛，蔡政府時代反萊豬，立場不因執政者更替而有所不同。所以如果日後國民黨能再執政，蘇醫師也一定會以同樣標準來監督國民黨，這才是人民需要的，所以支持蘇醫師，也是在幫助自己。」、「蘇醫生從頭到尾都堅持對的事，當初挺民進黨反萊牛，都是一樣的，還有臉告他，真是之前挺錯了人。」、「以前反萊牛，今日反萊豬，這才是真正本專業的良心做派，給蘇醫生挺起來。」